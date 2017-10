Investita da auto in fuga, muore donna

TORINO, 27 OTT - Investita da un'auto, che poi sarebbe fuggita, una donna di 42 anni è morta nel Cuneese. L'investimento a Magliano Alpi, a lato della statale 28 per Fossano, dove questa mattina alcuni passanti l'hanno trovata in fin di vita e hanno dato l'allarme. Soccorsa dal 118 e dai carabinieri, è morta durante il trasporto all'ospedale di Mondovì. I militari dell'Arma stanno visionando le telecamere di sorveglianza del Paese per ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare i responsabili.