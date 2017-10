Padre Sollecito, ferita non si rimargina

PERUGIA, 27 OTT - Dall'omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia, sono passati ormai dieci anni ma quella vicenda "rimane una ferita aperta che probabilmente non si rimarginerà mai" per Francesco Sollecito, il padre di Raffaele, definitivamente assolto da ogni accusa per quel delitto. avvenuto nella notte fra il primo e il 2 novembre 2007. "L'omicidio ha spento la vita di una giovane e splendida ragazza quale era Meredith Kercher e rovinato la vita di mio figlio con una incredibile accusa" ha detto ancora. "Raffaele - ha sottolineato il padre con l'ANSA - ha avuto la reputazione rovinata per quella vicenda e non certo per colpa sua. E' stato definitivamente dichiarato estraneo all'omicidio ma gli è stato negato anche il risarcimento per l'ingiusta detenzione che ha subito". Insieme a Sollecito, è stata definitivamente assolta Amanda Knox, tornata negli Usa. Condannato a 16 anni di reclusione invece Rudy Guede, rinchiuso nel carcere di Viterbo da dove è uscito più volte usufruendo di alcuni permessi.