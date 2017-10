Migranti: maxi rissa a Sassari

SASSARI, 27 OTT - Maxi rissa a Sassari fra un gruppo di migranti ospiti nel centro di accoglienza del Pime, in via Solari, e un gruppo di ragazzi sassaresi. Lo scontro è avvenuto in piazza Dettori, nel rione popolare di Santa Maria di Pisa, e ha coinvolto una settantina di persone. Due ragazzi africani e un sassarese sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dopo la rissa un'auto in corsa ha lanciato dei petardi contro la vicina casa di accoglienza. Sono intervenuti gli agenti della squadra Volanti della questura di Sassari. Sono in corso indagini per identificare i responsabili e capire il movente dello scontro.