Tamponamento tra camion su A21, disagi

PIACENZA, 27 OTT - Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A21 Piacenza-Brescia, fra i caselli di Caorso e Castelvetro Piacentino. Qui si sono tamponati violentemente due camion, uno dei quali ha perso sull'asfalto il suo carico di pezzi di metallo e alluminio. Sul posto sono arrivati due mezzi del 118 di Piacenza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Cremona. Uno dei due conducenti è stato trasportato con l'ambulanza all'Ospedale ma non si trova in pericolo. Notevoli invece i disagi alla circolazione a casa della chiusura completa al traffico della corsia Nord, con uscita obbligatoria a Caorso per chi proviene da Torino. Si è creata, indicativamente, una coda di circa 6 chilometri.