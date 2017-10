Scuola, 8,9 mln per educare a differenze

ROMA, 27 OTT - Un Piano nazionale per promuovere nelle scuole l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi dall'articolo 3 della Costituzione italiana. Lo ha presentato oggi a Roma la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. A disposizione, per progetti sull'educazione al rispetto e per la formazione dei docenti, ci sono 8,9 milioni di euro. In particolare, 900 mila euro serviranno per ampliare l'offerta formativa, 5 milioni per il coinvolgimento di 200 scuole nella creazione di una rete permanente di riferimento su questi temi e altri 3 milioni sono messi a disposizione per la formazione dei docenti. Il ministro ha anche emanato le attese Linee guida per la promozione dell'educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere, messe a punto da un gruppo di esperti e frutto di un lavoro di confronto portato avanti con l'obiettivo di trovare la più ampia condivisione.