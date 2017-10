Adescava minori su Fb,bidello a processo

BARI, 27 OTT - Sarà processato con il rito abbreviato per adescamento di minori finalizzato a compiere atti sessuali un 56enne di Bari, collaboratore scolastico in un istituto della città. L'uomo avrebbe adescato su Facebook tre ragazzine all'epoca dei fatti di 10, 12 e 14 anni, "inviando alle bambine - si legge nell'imputazione - numerosi messaggi contenenti lusinghe esplicite". Nell'udienza preliminare dinanzi al gup del Tribunale di Bari Giulia Romanazzi, il 56enne ha scelto il rito alternativo e il processo inizierà il prossimo 2 marzo. Gli episodi contestati si riferiscono agli anni 2015-2016. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Bari, coordinate dal pm Simona Filoni, partirono dopo la denuncia dei genitori di una delle tre presunte vittime. Gli accertamenti hanno consentito di raccogliere decine di messaggi, inviati in chat, in cui l'uomo invitava le ragazzine ad incontrarsi, adulandole con complimenti e dimostrazioni di affetto.