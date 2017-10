Uffizi, acquisto autoritratto Cerquozzi

FIRENZE, 27 OTT - Il grande collezionista dei Medici, nel 1673, aveva provato a comprarlo, ma senza successo. Ci sono riusciti gli Uffizi, ben 344 anni dopo: l' autoritratto nello studio di Michelangelo Cerquozzi, pittore romano del 600 barocco, è stato acquistato all'asta lo scorso 28 settembre dal più importante museo fiorentino per 32mila euro, ed andrà ad arricchire la già vastissima raccolta di autoritratti della galleria vasariana. Ora che il 'Cerquozzi in studio' è entrato a far parte della 'famiglia' di autoritratti degli Uffizi, sarà tra i protagonisti della mostra tematica 'Leopoldo de' Medici, Principe dei Collezionisti', verrà inaugurata in Palazzo Pitti il 6 novembre prossimo, giorno del quattrocentesimo compleanno di questo personaggio. In futuro avrà il suo spazio nel nuovo allestimento degli autoritratti al primo piano degli Uffizi.