Utilizza pitbull per squarciare gomme

ANCONA, 27 OTT - La Squadra Mobile di Ancona ha identificato l'autore dei numerosi danneggiamenti di pneumatici di auto parcheggiate nella zona del Piano ad Ancona avvenuto nelle ultime settimane. E' un 25enne di origini caraibiche che per squarciare le gomme utilizzava il suo pitbull, addestrato ad azzannarle al comando del padrone: bastava un colpetto con il piede sul copertone e l'animale scattava per fare il suo 'dovere'. Il 25enne, poi, secondo quanto hanno ricostruito gli agenti grazie anche alle riprese delle telecamere collocate in zona, proseguiva indisturbato la sua passeggiata con il cane sciolto dal guinzaglio fino ad avvicinarsi a un'altra auto in sosta e così via. Tutto questo senza un motivo apparente. I poliziotti hanno sequestrato il cane affidandolo in custodia giudiziale a un canile comunale. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato.