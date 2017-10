Risparmio energetico, truffa da 105mln allo Stato: arresti anche in Sicilia

TORINO - Falsa documentazione attestante l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico, in realtà mai realizzati, per ottenere contributi statali in modo fraudolento. Ruota attorno a questa ipotesi di reato l'inchiesta della guardia di finanza di Torino, che oggi ha arrestato 26 persone. Sono accusate a vario titolo di far parte di un sodalizio criminale dedito alle truffe nell'ambito della vendita dei titoli che attestano il risparmio energetico per un valore di circa 105 milioni di euro.

Truffa aggravata ai danni dello stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio le accuse contestate. Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnati trecento militari in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, sono stati sequestrati oltre quaranta immobili per un valore di circa 5 milioni di euro, altrettante auto anche di lusso e oltre 120 rapporti finanziari.