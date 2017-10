Riapre la piazza principale di Camerino

CAMERINO (MACERATA), 27 OTT - Ad un anno dalla scosse di fine ottobre, Camerino si è riappropriata di piazza Cavour, la piazza del Duomo, cuore della città: tanta gente e con gli occhi lucidi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione con il sindaco Gianluca Pasqui, il vescovo Francesco Giovanni Brugnaro, il rettore dell'Università camerte Claudio Pettinari. Il centro storico di Camerino è sona rossa e, anche nella piazza, riaperta solo parzialmente e solo ai pedoni, sono ancora visibili i segni del sisma: assi di legno che rinforzano la facciata del Duomo e il palazzo arcivescovile, transenne, strisce di plastica arancione che delimitano le aree ancora off limits. Per arrivare in auto bisogna attendere la messa in sicurezza di via Roma.