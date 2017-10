Sequestro case popolari dopo danni sisma

NORCIA (PERUGIA), 27 OTT - Due blocchi di case popolari (in parte di proprietà dell'Ater e il resto di privati) danneggiate dal terremoto di un anno fa sono state sottoposte a sequestro probatorio a Norcia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Spoleto. L'area è stata delimitata con del nastro bianco e rosso sul quale sono apposti i cartelli relativi al provvedimento eseguito dai carabinieri. Al momento non risultano indagati. In seguito ai danni provocati dal sisma, la procura di Spoleto ha avviato accertamenti in tutta l'area di sua competenza per accertare eventuali responsabilità. Il sequestro è stato quindi disposto per valutare se ci siano stati difetti nella costruzione degli edifici e per svolgere accertamenti tecnici. (ANSA).