Coniugi uccisi: al figlio 111 mila euro

VENEZIA, 27 OTT - Daniele Pelliciardi, figlio dei coniugi uccisi a Gorgo al Monticano (Treviso) nell'agosto del 2007 da una banda di rapinatori, si vedrà riconosciuto un risarcimento di 111mila euro, sugli 800 mila decisi dal Tribunale in sede di sentenza contro gli esecutori del duplice omicidio, attraverso il Ministero dell'Economia e delle finanze. Il risarcimento parziale, infatti, è frutto di una complessa vicenda giudiziaria che coinvolge anche come parte lesa uno degli assassini in un altro procedimento anteriore alla tragedia avvenuta dieci anni fa nel trevigiano. Uno dei responsabili del duplice omicidio, Naim Stafa, albanese, che si presentava con l'alias Ismail Jakupi, era nullatenente. Durante il processo, però, era emerso che sotto il nome falso l'uomo era stato arrestato in un periodo precedente ai fatti di Gorgo al Monticano per un'altra vicenda ed aveva vinto una causa da 111mila euro per ingiusta detenzione a Napoli.