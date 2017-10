Bambino di 8 anni morto nel Naviglio

MILANO, 27 OTT - E' morto all'ospedale di Bergamo, nonostante i tentativi fatti per salvargli la vita, il bambino di 8 anni caduto accidentalmente nel Naviglio Grande di Turbigo (Milano), nel tardo pomeriggio di oggi, mentre andava in bicicletta. Il bambino, di origine pachistana, era caduto in acqua verso le 17.15 ed era stato recuperato in corrispondenza di una chiusa alle 18.30, a oltre un chilometro di distanza. Trasportato in elisoccorso a Bergamo, era stato ricoverato in rianimazione, dove è deceduto. E' stato disposto l'esame autoptico.