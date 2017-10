Contagiò donne con hiv, condanna 24 anni

ROMA, 27 OTT - Valentino Talluto, il trentenne accusato di aver contagiato con l'Hiv 32 persone tra cui molte sue ex partner, è stato condannato a 24 anni di carcere. Lo hanno deciso i giudici della III Corte di d'Assise di Roma dopo oltre 10 ore di Camera di consiglio. Caduto il reato di epidemia dolosa. Al momento della lettura Talluto non ha avuto reazioni, mentre le vittime si sono abbracciate piangendo. I giudici hanno riconosciuto nei confronti dell'"untore" il reato di lesioni aggravate. La Procura aveva chiesto la condanna all'ergastolo. "E' la nostra piccola grande vittoria, ora siamo unite dalla gioia e pronte ad andare avanti", ha detto una delle ragazze contagiate. Le ex partner dell'"untore" sono apparse visibilmente commosse.