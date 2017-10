Assessore Roma, anche io indagato

ROMA, 27 OTT - "A quanto pare sarei indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Livorno. Si tratta di un'indagine rispetto alla quale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia o altre comunicazioni. Non sono al corrente dei contenuti dell'inchiesta, ma a quanto ho potuto ricostruire riguarderebbe una presunta turbativa d'asta in una gara indetta dal consiglio di amministrazione della Società del porto industriale di Livorno, all'interno della quale non ho mai ricoperto alcun ruolo". Così l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti, ex assessore a Livorno, su Fb. Oggi il sindaco di Livorno Filippo Nogarin aveva annunciato di essere indagato per la stessa vicenda relativa ad una presunta turbativa d'asta. "In attesa di ricevere informazioni ufficiali, sono a disposizione degli inquirenti per qualunque chiarimento e ho piena fiducia nel loro operato", scrive su Facebook Lemmetti.