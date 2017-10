Fiamme vicine a case nel Varesotto

MILANO, 28 OTT - Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio che va avanti ormai da giorni nel parco regionale del Campo dei Fiori, nel Varesotto, dove sono ancora al lavoro trenta vigili del fuoco con dieci automezzi, dato che le fiamme sono arrivate molto vicine alle case in alcune località. Secondo quanto riferito dal comando dei vigili del fuoco di Varese, le criticità maggiori si sono registrate nella parte alta del parco dove si è reso necessario evacuare quindici persone tra cui gli ospiti di una struttura ricettiva. Le fiamme si sono avvicinate alle case in alcune zone e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che subissero danni e la strada che sale verso la cima è stata chiusa al traffico dal bivio che porta a Sacro Monte. Anche in località Rasa di Varese i vigili del fuoco sono intervenuti con sette unità, dato che anche in questo caso le fiamme sono in prossimità di alcune case.