Ferisce compagna con martello,gravissima

MONTECASSIANO (MACERATA), 28 OTT - E' ricoverata in ospedale a Macerata in gravissime condizioni una donna albanese aggredita ieri notte dal compagno, un connazionale di 55 anni, che prima ha cercato di investirla con l'auto, poi l'ha colpita alla testa con un martello e una chiave a triangolo. L'uomo, Besnik Habiraj, 55 anni, è stato poi arrestato dalla polizia dopo che alcuni testimoni hanno dato l'allarme al 113. Il fatto è avvenuto a Piane di Potenza di Montecassiano, nei pressi della discoteca Liolà. La donna ha profonde lesioni alla testa e al volto. Il compagno è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.