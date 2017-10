Migranti: molotov contro centro Sassari

SASSARI, 28 OTT - Non si sono placati gli animi contro i migranti a Sassari, dopo la maxi rissa scoppiata ieri nel rione popolare Santa Maria di Pisa che ha coinvolto 70 persone tra stranieri e residenti, lasciando a terra tre feriti. Nella notte alcune bombe molotov sono state lanciate contro il centro di accoglienza di via Solari e pare anche contro il centro migranti di Platamona, sul mare, per fortuna senza causare alcun ferito. Sugli episodi indaga la Questura di Sassari, che da questa notte presidia i due centri con carabinieri e polizia locale.