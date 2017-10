Denunciò morte moglie ma l'aveva uccisa

CATANIA, 28 OTT - Un uomo di 61 anni, Gaetano Barra, è stato arrestato dalla polizia a Catania per aver ucciso la moglie nella notte tra il 12 e 13 agosto scorsi. L'uomo aveva detto che la donna era andata a letto con febbre alta e vomito e l'indomani, intorno alle 6, s'era accorto che non respirava. Nonostante questo aveva continuato a dormire fino alle 13.30, prima di chiamare la sorella e il 118. Barra spiegò il suo comportamento dicendo che si era stancato di accudire la moglie, uccisa, invece secondo i risultati investigativi, per soffocamento mentre era a letto.