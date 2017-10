Tirolo lancia allarme traffico Brennero

BOLZANO, 28 OTT - "Al Brennero abbiamo raggiunto il limite di sopportazione". E' il governatore tirolese Guenther Platter a lanciare l'allarme sul quotidiano Tiroler Tageszeitung. Nei primi nove mesi del 2017, 11,1 milioni di tir sono passati per il valico italo-austriaco, ovvero +6,44% (526.000 tir) in confronto allo stesso periodo del 2016. Anche il traffico leggero è aumentato del 4,74% (+417.000 auto). Nel frattempo, la Baviera ha duramente criticato il "numero chiuso" di 250 tir all'ora applicato ieri dal Tirolo, dopo un giorno di divieto di transito per la festa nazionale in Austria. In Germania si è così formata una coda di 30 chilometri. Il ministro degli interni bavarese Joachim Hermann ha parlato di un provvedimento "inaccettabile" e "in contrasto con la legge europea". "Senza questo limite il traffico sarebbe collassato ad Innsbruck con code fino a Woergel oppure addirittura fino a Kufstein", ha risposto Platter.