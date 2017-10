Rogo auto Poste rivendicato da anarchici

GENOVA, 28 OTT - Non un corto circuito o il gesto di un piromane ma un gesto dimostrativo degli anarchici in solidarietà con i loro compagni sotto processo a Torino. L'incendio di una Panda delle Poste Italiane, danneggiata solo nella parte anteriore dalle fiamme, avvenuto tre notti fa davanti alle Poste di Bolzaneto, nella periferia di Genova è stato rivendicato con un post sul sito Alce Nera Anarchica come segno di vicinanza ai sette anarchici finiti sotto processo per una serie di attentati dopo l'indagine Scripta Manent nata dal procedimento instaurato presso la procura di Torino a seguito del ferimento a Genova dell'ingegner Roberto Adinolfi, ad di Ansaldo Nucleare. Nella rivendicazione vengono citati i nomi di Ghespa e Paska e conclude: "siamo con voi! per tutti i migranti morti nelle frontiere. Vendetta!". Le Poste sono da tempo nel mirino degli anarchici perché in alcune occasioni lo Stato ha utilizzato la piccola compagnia aerea di Poste Italiane per rimpatriare clandestini.