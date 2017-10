Bandiera fascista a Montecitorio,fermato

ROMA, 28 OTT - E' stato fermato e identificato da polizia e carabinieri l'attivista di estrema destra Maurizio Boccacci mentre tentava di esporre una bandiera con il simbolo dell'aquila sul fascio littorio in piazza Montecitorio. E' stato denunciato per apologia del fascismo e nei suoi confronti è stato notificato il foglio di via obbligatorio da Roma per tre anni poiché residente in altro comune. Sono in atto in tutta Roma servizi preventivi per scongiurare iniziative non autorizzate nel giorno dell'anniversario della Marcia su Roma. Inoltre, Un gruppo di appartenenti al movimento di estrema destra Avanguardia Nazionale che stamattina si è ritrovato al Cimitero del Verano per "commemorare i Martiri della Rivoluzione Fascista del 1922" è stato portato nel vicino commissariato per l'identificazione. E' accaduto intorno alle 10.30. Secondo quanto si è appreso, si è trattato di sette persone. Dopo gli accertamenti hanno lasciato gli uffici di polizia e si sarebbero nuovamente recati al cimitero per la commemorazione.