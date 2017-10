Incendi in Piemonte, trovati inneschi

GIAVENO (TORINO), 28 OTT - Nella Valle Sangone, una delle vallate piemontesi devastate dai roghi in questi giorni, sono stati trovati inneschi incendiari: alcuni hanno funzionato, altri no. Lo hanno rivelato i responsabili delle squadre di intervento, a Giaveno (Torino), dove è arrivato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri forestali. "La situazione, al momento, sembra sotto controllo - ha detto il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino oggi sui luoghi degli incendi -. Anche se un cambiamento di clima repentino può riaccendere i focolai, quindi non si può mollare l'attenzione e l'allerta". Ora il vento è calato, ma già stasera dovrebbe riprendere. Per questo i vigili del fuoco sono impegnati a consolidare i punti critici. Le fiamme che da giorni devastano il Piemonte non hanno risparmiato il bosco dell'Alevè, la foresta di pini cembri più estesa e antica d'Europa, citata anche nell'Eneide di Virgilio.