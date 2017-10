Lavoratori Coop Napoli, no licenziamenti

NAPOLI, 28 OTT - Cartelli con la scritta "No ai licenziamenti" e slogan, stamattina, a Napoli, davanti alla sede della Coop in via Arenaccia, dove si sono radunati un gruppo di dipendenti aderenti al sindacato Usb. "La complessa vertenza che rischia di bruciare oltre cento posti di lavoro in questo territorio già ad alto tasso di disoccupazione - commenta Francesco Iacovone, dell'Esecutivo Nazionale USB - ha visto la risposta compatta dei lavoratori che stanno manifestando davanti la Coop di via Arenaccia a Napoli". "Oltre cento persone presidiano gli ingressi e spiegano le loro ragioni ai cittadini napoletani - prosegue il sindacalista - e Unicoop Tirreno non potrà che tener conto della riuscita di questa manifestazione'". "L'USB rinnova l'invito alle istituzioni e al mondo cooperativo ad aprire un tavolo di crisi in Regione e continuerà a sostenere i lavoratori Coop", conclude Iacovone.