Fiamme su bus a Termini, indagine Atac

ROMA, 28 OTT - Un incendio stamane ha danneggiato un bus della linea 714 al capolinea di piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. Paura ma nessun ferito per la una colonna di fumo nero che si è sprigionata dalle fiamme. L'Atac ha "immediatamente aperto un'indagine per accertare la cause del principio di incendio". "La vettura - si legge in una nota- si stava preparando alla ripartenza quando si è sviluppato il principio di incendio nel vano motore. Il personale è intervenuto con gli estintori di bordo, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura è stata parzialmente danneggiata, ma non in maniera irreparabile. L'evento non ha procurato alcuna conseguenza alle persone né ha provocato altri danni".