Tensioni esponenti Fdi e centri sociali

NAPOLI, 28 OTT - Momenti di tensione, in via Verdi a Napoli, davanti l'ingresso della sede del Consiglio comunale, durante una manifestazione dal titolo "Mediterraneo dei Popoli: pace, cooperazione, rispetto dei diritti e delle identità", che si sarebbe dovuta tenere nella sala Nugnes del Consiglio. Un gruppo di attivisti dei centri sociali - una decina in tutto - si è scagliato verbalmente contro il consigliere comunale di Fdi-An Andrea Santoro e Lorenzo Fiato, di Defence Europe. Presenti anche altri esponenti della Destra. Gli agenti della Polizia di Stato, in assetto antisommossa, hanno evitato che i due gruppi venissero a contatto. Dopo il comizio, lo scontro, sempre solo verbale, è proseguito davanti a un bar. Anche in questo caso le forze dell'ordine sono riuscite a tenere a bada in due gruppi antagonisti.