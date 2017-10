Cade in dirupo, muore turista americana

SALERNO, 28 OTT - Tragedia in Costiera Amalfitana, nel territorio di Praiano: una turista americana di 63 anni è deceduta, cadendo lungo il sentiero degli Dei. Dai primi rilievi sembra che la donna sia scivolata e sia caduta riportando una profonda ferita alla testa che le avrebbe causato la morte. La donna stava effettuando da sola un'escursione lungo il percorso che attraversa la colonna montuosa dei Lattari, da Agerola a Positano. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni escursionisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto e il soccorso alpino che ha recuperato a piedi, senza non poche difficoltà, il corpo senza l'utilizzo dell'elicottero a causa del forte vento. La salma al momento si trova ad Agerola e a breve verrà effettuato l'esame autoptico per ricostruire l'esatta causa della morte della donna. (ANSA).