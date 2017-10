Cacciatore finisce in prognosi riservata

AVELLINO, 29 OTT - È in prognosi riservata un 58enne di Grottaminarda (Avellino) rimasto ferito nel corso di una battuta di caccia in un'area boschiva del comune di Torre le Nocelle (Avellino). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato colpito all'addome da un colpo di fucile esploso accidentalmente da un altro cacciatore nel corso di una battuta al cinghiale. Le armi di entrambi sono state sequestrate. La vittima è stata ricoverata in ospedale ad Avellino. Le prime indagini svolte dai Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno permesso di individuare il cacciatore che avrebbe accidentalmente esploso il colpo di fucile. È scattata dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per un 68enne, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravi.(ANSA).