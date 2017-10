Mamme cantano libertà da figli,polemiche

BOLOGNA, 29 OTT - Voleva essere una innocua e divertente canzoncina per dire che la 'Gulliver', scuola materna di Reggio Emilia è "la più bella e la migliore". Tuttavia il video, postato da Youtube da un gruppo di mamme che cantano un inno composto da un genitore, ha scatenato un putiferio: gli insegnanti, come racconta l'edizione locale del Resto del Carlino, hanno convocato i genitori proprio per discutere di quel video. A Reggio Emilia le scuole materne sono una cosa serissima: sono stati definiti dalla rivista Newsweek gli 'asili più belli del mondo' e l'istituzione che li gestisce 'Reggio Children', ogni anno riceve visite da pedagogisti e insegnanti da moltissimi paesi del mondo. A far arrabbiare è stato il contenuto della canzone nelle quale le mamme cantano la libertà, quando i figli sono a scuola, di stare da sole: "Pensiamo all'omaggio di stare sole al pomeriggio, così potremo lavorare che al confronto andiamo a riposare, invece di tenerli dentro casa, che distruggono qualsiasi cosa".