Rissa in spogliatoio nel Napoletano

NAPOLI, 29 OTT - Rissa in spogliatoio finisce con l'intervento dei carabinieri e 3 arresti. Negli spogliatoi del campo sportivo comunale di Palma Campania (Napoli), al culmine di un diverbio per incomprensioni sorte mentre si giocava una partita di calcio valevole per il campionato regionale di Eccellenza nel girone "B", è scoppiata una rissa tra un dirigente della società, un calciatore e il preparatore atletico di una delle due squadre. Intervenuti i carabinieri della locale stazione, allertati dalla centrale operativa di Nola a cui era arrivata una richiesta d'intervento, i militari hanno arrestato i tre per rissa e lesioni personali. Sono ai domiciliari dove sono in attesa del giudizio per direttissima.