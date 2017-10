Terremoto: Parolin, snellire procedure

ROMA, 29 OTT - "Da questo luogo così altamente simbolico faccio appello a tutte le istituzioni civili, ecclesiali e private perché cooperino con alacrità e costanza, in sintonia con le popolazioni interessate, affinché, quella sinergia dimostrata nei primi tempi dopo il sisma continui e, anzi, si intensifichi, in modo da portare a termine le opere progettate e quelle avviate, snellendo nei limiti del possibile le procedure. Si compia in tal modo ogni sforzo per evitare lo spopolamento di diversi borghi, ripetutamente feriti dagli eventi tellurici, che li hanno coinvolti in questi decenni, con crolli e diffuse lesioni". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, nella messa che celebra a Norcia, proprio davanti alla basilica, nell'anniversario del primo anno del terremoto.