Neonato muore all'ospedale di Sassuolo

BOLOGNA, 29 OTT - Un neonato è morto, un'ora dopo la nascita, all'Ospedale di Sassuolo (Modena). La madre, una donna di 35 anni di Pavullo (Modena) alla 37/a settimana della sua seconda gravidanza, è stata trasportata alle 7 in ambulanza all'ospedale di Sassuolo a causa di un sospetto distacco di placenta. Le è stato diagnosticato un distacco massivo di placenta con bradicardia fetale. E' stato immediatamente fatto il cesareo d'emergenza, che alle 7,21 ha permesso di estrarre il feto ancora vivo, se pure in severa bradicardia. Il neonato è stato affidato all'équipe pediatrica-anestesiologica, ma tutte le manovre attuate sono risultate vane e il decesso è avvenuto circa un'ora dopo la nascita. La tempestività delle procedure ha invece consentito di evitare gravi conseguenze per la mamma, ora ricoverata in condizioni stabili nell'ospedale di Sassuolo.