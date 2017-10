Norcia in piazza ricorda un anno sisma

NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - Si sono ritrovati in alcune decine, in piazza san Benedetto a Norcia alle 7,41 precise, per ricordare che è già passato un anno dalla grande scossa di terremoto di magnitudo 6.5 che, allo stesso orario del 30 ottobre 2016, sconvolse il capoluogo della Valnerina ed altri centri di questa zona dell'Umbria, come Preci, Cascia e Castelluccio. Alle 7,41 hanno suonato le campane e poi, in un grande silenzio pieno di emozione, i monaci benedettini hanno intonato il canto "Veni Creator". In piazza, insieme al vescovo, Renato Boccardo, ed ai rappresentanti delle istituzioni, anche molti dei volontari impegnati nell'emergenza dopo il sisma. Iniziative ed appuntamenti per discutere della ricostruzione sono in programma a Norcia e in altri centri per oggi e nei prossimi giorni.