Vescovo Norcia,mi spaventa la burocrazia

NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "Mi spaventa la burocrazia e la lentezza, in momenti come questi c'è bisogno di legalità e trasparenza ma anche di essere veloci, per dare risposta alle esigenze delle persone, che sono la priorità": così stamani a Norcia il vescovo, monsignor Renato Boccardo, parlando stamani a margine della cerimonia religiosa, in piazza San Benedetto, svoltasi a un anno dal sisma. "Al tempo stesso - ha aggiunto Boccardo - mi conforta la solidarietà e la generosità che abbiamo sperimentato in questo anno e il coraggio e la determinazione delle comunità della Valnerina che, dopo un evento così drammatico, non si sono arrese ma appena è stato possibile hanno ricominciato a vivere". Per Boccardo, "tre verbi rappresentano una giornata come quella di oggi: ricordare, sognare ed imparare".