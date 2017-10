Priore, oggi giorno silenzio e preghiera

NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "Questo è un momento che chiede preghiera, riflessione e silenzio": a dirlo, all'ANSA, è padre Benedetto Nivakoff, priore dei monaci benedettini che, stamani, a Norcia hanno accompagnato con i loro canti liturgici il momento di preghiera per ricordare la grande scossa di terremoto che un anno fa ferì profondamente la città di San Benedetto, la Valnerina e altri borghi del Centro Italia. I monaci di Norcia, dopo gli eventi sismici del 2016 si sono trasferiti in San Benedetto in Monte, località alle porte di Norcia, dove stanno costruendo il nuovo monastero.