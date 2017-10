Detenuto in permesso evade a Torino

TORINO, 30 OTT - Un detenuto romeno di 23 anni, in permesso premio, non ha fatto rientro al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, dove stava scontando una pena per vari reati commessi quando era ancora minorenne. Il rientro era previsto per sabato sera e trascorse le 24 ore è scattato nei suoi confronti il reato di evasione. Per l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria che denuncia l'evasione, l'episodio "rende nuovamente testimonianza del fallimento del sistema penitenziario italiano, anche per l'enorme dispendio di uomini e di mezzi che saranno impegnati a Torino nelle ricerche". "Dopo il fallimento dell'attuale legislatura, la richiesta di una commissione d'inchiesta parlamentare dovrà essere ribadita con la nuova - sottolinea il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci -. Ci auguriamo che il nuovo governo sia maggiormente sensibile ai problemi che dal carcere coinvolgono la sicurezza di tutti i cittadini".