Furti al grand'hotel, 7 denunce

MILANO, 30 OTT - Sette dipendenti dell'hotel Principe di Savoia di Milano, uno dei più in vista della città, sono stati denunciati per furto ai danni della stessa azienda alberghiera. A effettuare le indagini sono stati gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia: secondo le accuse i dipendenti infedeli, prevalentemente del settore ristorazione, si sarebbero impossessati di svariati beni di valore, in particolare generi alimentari, molti dei quali ritrovati nel corso delle perquisizioni presso le loro abitazioni.