Violenza donne: Milano, 40% assolti

MILANO, 30 OTT - Quasi il 60% degli imputati nei processi sulla cosiddetta 'violenza di genere', ossia per reati come maltrattamenti, stalking e violenza sessuale ai danni delle donne, sono italiani, appartengono alle fasce sociali più basse (sono nel 56% dei casi o disoccupati o operai) e il 40% soffre di dipendenze, come l'alcolismo. Sono i dati, su un totale di 120 procedimenti dei Tribunali di Milano, Pavia e Como, che emergono da una ricerca realizzata nell'ambito di un progetto che ha visto in campo Regione Lombardia, l'Ordine degli avvocati milanesi e il Tribunale di Milano, questi ultimi rappresentati dall'avvocato Silvia Belloni e dal magistrato Fabio Roia. Dai dati sui procedimenti dei tre tribunali, che riguardano sentenze su un periodo che va dal 1 gennaio al 31 luglio scorso, emerge anche che quasi il 40% dei processi finisce con assoluzioni e che i tempi delle indagini (21 mesi in media) sono troppi lunghi.