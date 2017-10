Chiamparino, lotta a incendi è seria

TORINO, 30 OTT - "Sono stufo di quelli che si stanno scoprendo allenatori della nazionale, sbandierando soluzioni e schemi di sicuro successo: perché non ne esistono, e perché la lotta al fuoco è seria e va affrontata con competenza, non con faciloneria e improvvisazione". Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino respinge le critiche sulla gestione incendi. "Siamo in emergenza da 25 giorni - dice - e non c'è stato un danno alle persone, sono stati marginali i danni alle cose o alle infrastrutture". "Non è stata fortuna - osserva Chiamparino - ma l'abnegazione e la professionalità dei volontari e degli operatori antincendio, che sono arrivati in Piemonte da ogni parte d'Italia e che ringrazio ancora. Credo che non spetti alla politica decidere quali e quanti Canadair far alzare in volo, ma spetta alla politica metterli a disposizione, ed è quanto abbiamo fatto quando abbiamo dato piena disponibilità di budget per tutte le operazioni di soccorso, su cui devono decidere i corpi addetti".