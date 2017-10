Boldrini, evitare infiltrazioni

CAMERINO (MACERATA), 30 OTT - ''C'è ancora molto da fare, sarebbe sciocco nasconderlo. Pensavamo di fare prima? Si! Ma ci sono stati tre terremoti e ogni volta bisognava ricominciare. Volevamo fare prima? Si! Non ci siamo riusciti a pieno ma in ogni terremoto ci sono dei tempi''. Così la presidente della Camera Laura Boldrini, parlando all'Università di Camerino. ''Spesso la burocrazia non ci aiuta - ha aggiunto - e a volte ci sono dei passaggi necessari e mirati a non sporcare la ricostruzione con infiltrazioni mafiose o per mano di chi vuole arricchirsi con il denaro pubblico''.