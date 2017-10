Cna: 2,3 mln presenze per Ponti autunno

ROMA, 30 OTT - Le delizie della tavola ma anche i mercatini natalizi e il relax in primis alle terme. E' il turismo esperienziale che lega l'Italian Way of Life e le bellezze culturali e paesaggistiche a far volare il turismo autunnale. Emerge dalle previsioni di Cna Turismo per i ponti di Ognissanti e dell'Immacolata registrano l'ennesimo segno positivo per l'industria turistica italiana: +1,7% rispetto al 2016. Quasi 2,3 milioni di presenze contro 2,1 del 2016. Un dato sensibilmente amplificato quando si passa dalle presenze al movimento economico, che balza da 589 a 650 milioni, marcando un'impennata del 10,3%.