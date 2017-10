Usura,arresto ex consigliere San Severo

SAN SEVERO (FOGGIA), 30 OTT - Due persone, Francesco Nardino, di 82 anni, e il genero, Vincenzo Maggio di 53 anni, ex consigliere comunale, sono stati condannati rispettivamente a 5 e 7 anni di reclusione per usura ed estorsione per fatti avvenuti a San Severo tra il 2009 e il 2010 ai danni di un imprenditore e del figlio. La terza sezione penale del Tribunale di Foggia ha condannato i due anche all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per Nardino e all'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo per Maggio. I due, inoltre, sono stati condannati, oltre al risarcimento del danno, anche ad una provvisionale immediatamente esecutiva di circa 50mila euro a favore delle persone offese costituitesi parte civile. La vicenda parte da un prestito di 50.000 euro a fronte del quale l'imprenditore e il figlio avrebbero versato una serie di interessi, vendendo poi, non riuscendo a far fronte agli impegni, l'unico appartamento di loro proprietà alla cifra imposta dagli usurai, la metà dell'effettivo valore dell' immobile.