Residenti Genova contro movida 'lunga'

GENOVA, 30 OTT - Il Comune di Genova, con ordinanza, 'allunga' la movida fino alle 3 del mattino ma i cittadini del Centro storico non ci stanno tanto che alcuni hanno già avviato la raccolta di firme per dire 'no' a un'ordinanza che, a 24 ore dalla sua operatività, viene definita "ingiustificabile". Per Fulvio Siligardi, segretario dell' Associazione Centro Est "l'ordinanza del sindaco Bucci è ingiustificabile. Si favorisce qualche dozzina di esercenti a fronte di migliaia di residenti. Fra l'altro hanno deciso tutto in una giunta svolta di sabato, come carbonari, rendendola operativa dopo poche ore. Perché questa fretta?". Arrabbiato è anche Nino Silvetri, un artigiano residente nel centro storico che ha già raccolto centinaia di firme contro la delibera 'pro movida'.