Milano: Sala, città ripensi i suoi tempi

MILANO, 30 OTT - Milano come città "deve ripensare i suoi tempi. Credo che quella di avere meno frenesia sia la richiesta di tanti milanesi e non solo". Ne è convinto il sindaco della città, Giuseppe Sala, alla presentazione del progetto 'Ho scelto Milano' a Palazzo Marino. "Bisogna distinguere la velocità di pensiero e di esecuzione, quando le decisioni sono prese, da una certa frenesia che non giudico contemporanea - ha aggiunto -. La città deve avere dei tempi, deve vivere di lavoro e di esecuzione ma anche di riposo". "Quindi la riflessione sui tempi della città è tutto fuorché peregrina - ha concluso - e non credo che in una realtà come la nostra il modello h24 come mito possa funzionare".