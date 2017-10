Donna trovata morta, colpo alla testa

CASERTA, 31 OTT - Il cadavere di una donna con una ferita alla testa è stato trovato ieri sera in un'abitazione di Cervino, nel Casertano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era riverso a terra nel bagno, addosso ancora i vestiti ma nessun documento. I poliziotti del Commissariato di Maddaloni hanno però trovato e sequestrato il cellulare della donna oltre ad almeno tre bossoli di piccolo calibro. Da un primo esame del medico legale, sembra che la vittima sia stata colpita in bocca e il proiettile sia poi uscito dalla testa. L'abitazione è di proprietà di un'italiana ma è attualmente fittata ad un marocchino che allo stato è irreperibile.