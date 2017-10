Pfas:contestatori fuori ingresso Miteni

VICENZA, 31 OTT - Attivisti dei centri sociali hanno bloccato l'entrata della Miteni di Trissino. Sotto la 'bandiera' di Climate Defese Units, hanno impedito l'ingresso delle persone e dei mezzi per rivendicare l'immediato sequestro dell'impianto che ritengono responsabile dell'inquinamento da Pfas. "Con l'azione di questa mattina - spiegano in una nota i contestatori - si chiede di sequestrare immediatamente la Miteni ma non solo. E' necessario che la fabbrica paghi la completa bonifica dei terreni e l'approvvigionamento dell'acqua sicura. Non è accettabile che i cittadini stessi che per decenni hanno subito i danni della produzione dei Pfas ora debbano pure pagare la bonifica. Non possiamo permettere che la multinazionale scappi senza pagare il conto". Gli attivisti chiedono che "tutti i lavoratori della Miteni" vengano salvaguardati e ricollocati nel processo di bonifica dell'impianto".