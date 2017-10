Ordigno guerra,fermi treni nel Ravennate

BOLOGNA, 31 OTT - Circolazione ferroviaria sospesa, dalle 3.15 della scorsa notte fra Castel Bolognese e Lugo - sulla linea Bologna-Ravenna, nel Ravennate - a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico. La scoperta è avvenuta in prossimità di Barbiano durante lavori programmati sulla linea. L'interruzione del traffico è stata disposta dalle Autorità, in attesa dell'intervento degli artificieri. I convogli sulla direttrice Bologna-Ravenna utilizzano il percorso via Faenza e - spiega una nota delle Ferrovie - è stato attivato un servizio sostitutivo con bus fra Castel Bolognese e Lugo-Russi.