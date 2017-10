Incendi, ancora fiamme, riaperte scuole

VARESE, 31 OTT - Sono riprese stamani le operazioni per spegnere l'incendio che ha distrutto circa 50 ettari di bosco nel Parco regionale Campo dei Fiori, alle porte di Varese. Il Comune di Varese ha reso noto che "le zone dell' osservatorio, Rasa e Sacro Monte sono in considerevole miglioramento", anche se ci sono ancora diversi focolai attivi presidiati nel corso della notte per evitare l'espansione del rogo. Sono al lavoro vigili del fuoco e volontari della Protezione civile provenienti da tutta la Lombardia, anche con l'ausilio di due elicotteri 'Super Puma' dell'esercito svizzero specializzati nello spegnimento di incendi. Intanto a Luvinate le scuole, ieri chiuse in via precauzionale, hanno ripreso la normale attività.