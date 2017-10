Incendi Piemonte sono sotto controllo

TORINO, 31 OTT - Sembra rientrare l'emergenza incendi che da giorni devasta le vallate alpine, nell'area della Città metropolitana di Torino. I vigili del fuoco e i volontari Aib sono impegnati nelle operazioni di spegnimento degli ultimi roghi, in Valle di Susa, nel Pinerolese e nel Canavese. Il vento è calato e le fiamme sembrano essere sotto controllo, anche se l'allerta resta alta. Focolai sono ancora attivi a Mompantero, Cumiana, Locana e Cantalupa e i soccorritori suggeriscono di mantenere alta l'attenzione. Migliora la situazione anche in provincia di Cuneo, dove sono tre gli incendi ancora attivi. In alta valle Stura l'emergenza è stata dichiarata conclusa e ieri, dopo sei giorni, è stata riaperta la statale 21 del Colle della Maddalena. Sotto controllo l'incendio nel vallone dell'Arma, nei pressi di Demonte, anche a Casteldelfino la battaglia del fuoco è stata vinta. In giornata parte la bonifica delle zone colpite dalle fiamme.