Bosco in fiamme, indagato incendiario

ASTI, 31 OTT - Ha abbandonato la cenere residua del camino vicino a un bosco, a Ferrere, dove domenica è divampato un incendio che si è esteso su ottomila metri quadri di vegetazione. Un astigiano di 67 anni di Ferrere è stato indagato per incendio colposo. Le indagini, condotte dai carabinieri forestali di Villafrati d'Asti, insieme ai carabinieri di Villanova, sono ancora in corso. Da questa estate è il terzo indagato nell'Astigiano per incendio boschivo colposo. Gli altri due avrebbero provocato altri due incendi a Bubbio e Rocchetta Palafea.